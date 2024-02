A solo cuatro días de que se celebren las elecciones gallegas, el Partido Popular sigue intentando apagar el incendio provocado por la revelación de que negoció con Esquerra y Junts y llegó a plantearse un indulto condicionado a Carles Puigdemont.

La estrategia del Partido Popular pasa ahora por concentrar todo el voto de derechas, así como el voto exterior. Así lo ha pedido Isabel Díaz Ayuso en una radio argentina donde hablaba del "glorioso cambio de Argentina" con Milei y de replicarlo en Galicia.

"Acojona, ¿eh?", reacciona Wyoming en el vídeo sobre estas líneas, donde recuerda a la presidenta de la Comunidad de Madrid que "uno, si hay algún cambio, glorioso o no, será porque el PP pierda la Xunta y dos, no sé si es la mejor idea apelar a Milei cuando él ha pedido el voto para Vox": "Quizás Ayuso no sabe lo que pasa en Argentina, seguro que cuando le hablan del Río de la Plata, piensa que es el del belén".