Thais Villas ha visitado un colegio para preguntar a un grupo de niñas y niños qué quieren ser de mayores. Entre sus respuestas, la reportera de El Intermedio encuentra clásicos como veterinaria, policía, futbolista "porque ganan mucho dinero" o bombero, pero también otros menos habituales como artista plástica, azafata "porque me gusta viajar en los aviones", astrónomo o trabajador del aeropuerto "para ver los pasaportes".

Los pequeños y pequeñas explican a Thais qué estudios piensan que hacen falta para llegar a estas profesiones. También le cuentan a qué se dedican sus padres, como la madre de Jorge, que, afirma este niño, "siempre le dice a mi padre que es muy aburrido ser mayor". Sami, por su parte, tiene muy claro el sueldo de sus progenitores, pues, comenta, "se lo pregunto solo para ver si me pueden comprar algo". Algunos de ellos le confiesan a Thais que ya tienen ganas de ponerse a trabajar "para conseguir pastuqui", mientras una niña le asegura a la reportera que "ya eres mayor" para ser modelo: "Oye, perdona, no me quites a mi la ilusión", le responde Thais en el vídeo sobre estas líneas.