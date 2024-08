Andrea Ropero se reunió en este programa recuperado de El Intermedio con Sonia y David, dos camareros con larga trayectoria en la hostelería, que le contaron las luces y sombras de sus experiencias personales en sus respectivos trabajos. Pese a que, tras la pandemia, muchos camareros probasen trabajar en otros sectores laborales, Sonia y David, se tuvieron que quedar en la hostelería al no encontrar nuevas oportunidades.

En el momento de la entrevista Sonia compaginaba su máster en escultura digital con el trabajo de camarera en un bar los fines de semana. "Ahora estoy feliz", contaba. Por el otro lado, David trabajaba en un restaurante de dos estrellas Michelin con "unas condiciones de trabajo mejores que antes", y con la idea de empezar a estudiar la carrera de psicología.

Sonia cuenta en este vídeo cómo a pesar de llevar 20 años trabajando, solo había cotizado 9: "Entendí que esto no podía seguir así". "Si trabajas 60 horas semanales pero estás dada de alta una hora al día, las cuentas no salen", denunció. Por su parte, David explicó las razones por las que quería abandonar su puesto de camarero: "He vivido muchísima ansiedad durante los dos últimos meses. Sufrí una depresión y empecé a desarrollar una lesión crónica en el hombro. No creo que pueda soportar esto mucho más"..

Puedes ver el testimonio completo en el vídeo principal de esta noticia.

(*) El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de El Intermedio de 2022 que laSexta está recuperando dentro de la hemeroteca veraniega.