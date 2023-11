El miedo ha sido el tema alrededor del que ha girado la última conversación de Thais Villas con los niños y niñas de un colegio. Además de desvelar a la reportera de El Intermedio cuáles son sus peores miedos, los pequeños y pequeñas también han relatado algunas de sus pesadillas más terroríficas.

Oliver afirma que ha soñado que "una chuchería gigante intentaba hacerme secuaz de su ejército", mientras que Sofía explica que "yo veo una película de un mar, de La Sirenita, y cuando duermo me imagino que un tiburón viene y me come". "¿Sabes lo malo? Que yo quiero que me muerda para sentir en el sueño lo que se siente", asegura la niña, a lo que su compañera reacciona: "Sofía, ¿tú estás bien?"

Cuando está asustada, Claudia asegura que lo que le calma es "ver el móvil": "Veo Instagram y Tik Tok y hay veces que me pongo tus vídeos", afirma a la reportera. Sobres los miedos de sus padres, los pequeños desvelan algunos como las serpientes, que se dejen las luces encendidas "porque cuesta muy caro", comenta Yaiza, o tener la casa sucia.