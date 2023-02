Thais Villas ha salido a la calle con una nueva edición de 'Hablando se enciende la gente' para saber si hay más españoles a enfadados con Juan Carlos I o que le defiendan.

Entre todos los que han participado en el debate a pie de calle, la presentadora se ha topado con una mujer que está a favor del recorrido del rey emérito. Asegura que "ha cometido errores, como todo el mundo, y está pagando por ello", pero cree también que "ha hecho mucho por España". Cuando estaba dando sus argumentos se ha colado en la entrevista otra mujer que ha gritado: "Amo España, amo Madrid, amo al rey. ¡Viva España, viva el rey, viva la Policía Nacional y vivía la Guardia Civil!".

Tras este momento, la primera mujer se ha excusado y ha explicado el motivo por el que tenía que irse: "Tengo que irme al dentista, que no tengo dientes". "Pues señora, no se ha notado nada. La gente en televisión no quiere salir sin dientes", ha reconocido una sorprendida Thais Villas.