Dani Mateo analiza los "matices" del discurso de Pedro Sánchez en el que ha anunciado que sigue como presidente del Gobierno. "En solo ocho minutos ha sido capaz de protagonizar varias películas a la vez", afirma el colaborador de El Intermedio.

En el vídeo sobre estas líneas, Dani muestra a Sánchez como "el que podría haber protagonizado el gran melodrama del año: 'Lo que el lawfare se llevó'", tras las declaraciones del presidente del Gobierno donde habla del daño que están haciendo los ataques a su familia.

También en su discurso demuestra su 'registro' en el cine de terror, "La noche de los ultras vivientes", donde, según Dani, hay "un hombre asediado por manos oscuras, aunque ellos se hacen llamar Manos Limpias". "Qué miedo he pasado, me he llevado un susto más grande que cuando dijo aquellas fatídicas palabras de 'elecciones en verano'", comenta Wyoming, mientras Dani asegura que "hay más diversión en un discurso suyo que en todo el catálogo de Netflix".