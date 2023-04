¿Creen los niños y las niñas que es importante tener una importante higiene personal?, ¿por qué es tan importante lavarse el pelo, ducharse o lavarse los dientes? Thais Villas acude un un colegio público para hablar con ellos.

"Me lo dijeron mis padres ayer, pero no me acuerdo", reconoce un niño mientras que una niña afirma que "si no te duchas hueles mal y no quieres apestar a la gente". Pero, ¿cada cuánto se lavan las manos? "Las que hagan falta", afirma un pequeño, que sorprende a Thais Villas ante su tajante respuesta. "Es muy buena respuesta, no tengo más que decir", afirma la periodista. Pero, ¿y los demás?, ¿alguna vez se lo saltan? "Algunas veces se me olvida", reconoce otro niño.

Por otro lado, preguntados sobre si se duchan todos los días, casi todos afirman que un día sí otro no. "Algunos días me lavo el culo y otros me ducho entero", confiesa un pequeño, que detalla a continuación: "Los viernes, miércoles y lunes, culo, martes y jueves me lavo entero". Un divertido momento en el que a Thais Villas se le escapa la risa.