La 'propuesta' de Zenaida, profesora de trapecio, a Isma Juárez: "¿Quieres conocer el dolor?"

Isma Juárez se proponer convertirse en todo una acróbata en la Escuela de Circo Carampa. Una de las actuaciones circenses más típicas es el trapecio. El reportero no duda en probar esta disciplina y, para ello, se pone en las manos de Zenaida Alcaide, la profesora de trapecio de la escuela. "¿Quieres conocer el dolor?", le pregunta a Juárez. "Y el miedo", responde él.

La docente le propone colgarse del codo del trapecio para que conozca qué es esa sensación. Isma le propone cambiarse para estar mucho más cómodo y aparece vestido como un trapecista clásico. Zenaida le pide que se ponga mirando a la cámara para que lo vean bien. "Prefiero que no me vean bien y lo que quiero es que no lo vea mi familia", responde Isma.

El reportero termina colgado del trapecio con ayuda de la profesora e incluso se atreve a soltar las manos de la barra. "Me duele mucho, Zenaida", se queja el reportero. "¿Por qué la gente aquí parece que hace arte y yo parece que estoy ahorcado", se lamenta Juárez. "Estoy un poco volcado... creo que me ha bajado el azúcar", afirma al bajar del trapecio, visiblemente pálido.