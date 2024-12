Isma Juárez se anima a probar la báscula en la Escuela de Circo Carampa: "Es la clase de 'balconing' inverso"

Isma Juárez ha visitado la Escuela de Circo Carampa. Helena Larios, su jefa de estudios, explica al reportero que en la escuela tienen asignaturas específicas de circo que van desde el trapecio a las telas o los portes acrobáticos. Además, también incluyen asignaturas como el teatro, danza, la historia del circo o incluso la nutrición. "Madre mía, aquí además de romperte el codo los tienes que clavar", responde Juárez al conocer el amplio plan de estudios.

El reportero se anima a probar alguna de las asignaturas circenses de la escuela. Su primera prueba es aprender a hacer el pino. Carolina es la encargada de enseñarle cómo se hace. "Pensaba que siendo reportero estas cosas no las tendría que llegar a hacer", se lamenta Isma. El reportero supera su miedo y, tras múltiples intentos, y la ayuda de Carolina, consigue hacerlo. Después decide probar con la báscula.

"Esto es la clase de balconing inverso", afirma. Vicenç Pastor es el encargado de enseñarle. El docente le dice que le van a enseñar a hacer solo "un tiempo" para que el experimente como es "el cambio de peso". Pastor quiere evitar que Isma salte por razones de seguridad. "Posiblemente sea la peor persona que ha pasado por aquí", afirma Juárez. El reportero comienza con los movimientos pero, cuando le piden que salta, para el movimiento. "Espera que aquí me he cagado", afirma, "he pensado que iba a ser mi último reportaje".