Thais Villas tiene la teoría de que lo que de verdad te dice cómo es una persona es su lista de reproducción de Spotify, por eso, se ha acercado hasta el Congreso de los Diputados para saber qué música escuchan nuestros políticos.

Miquel Iceta tiene claro que la canción que ha marcado su vida es "'Simply the best', de Tina Turner", que baila siempre con el mismo paso; aunque la última artista que vio en concierto fue Rosalía "porque no la conocía y todo el mundo hablaba de ella". "La verdad es que me gustó", concluye su valoración. Es por eso, que Thais le pone la canción de 'Despechá', con la que el ministro de Cultura lo da todo.

También se moja Rufián, que reconoce que le gusta "bailar todo lo que sea actual", como el 'Quédate', de Quevedo y Bizarrap, que enseña a la colaboradora de El Intermedio cómo hay que bailarlo con copa incluida. Pero también le gusta Rosalía.

Además, en el vídeo principal de la noticia Joan Baldoví y Edmundo Bal también confiesan qué tipo de música escuchan y quiénes son los artistas con las que más se mueven. ¡No te los pierdas dándolo todo con Thais Villas!