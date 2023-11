'Piluchi', la 'señora bien' interpretada por Cristina Gallego, vuelve al plató de El Intermedio para seguir analizando curiosidades de las protestas frente a la sede del PSOE en Ferraz que aún se suceden. Entre ellas una barbacoa de chorizos en plena calle: "Nos la comíamos con las manos, como la gente sencilla, como Mohamed", comenta.

La 'señora bien' asegura que a la manifestación ha ido hasta "gente de la cultura", como un "poeta" que dedicaba insultos a Pedro Sánchez como "psicópata, paranoico, mentiroso, tramposo, veleta, cobarde, traidor, vende patrias, chulo barato o dictadorzuelo de poca monta", además de asegurar que "te desprecio, me das asco, náuseas que me provocan el vómito". "Con tanto adjetivo, al final no me ha quedado claro si le cae bien o no", ironiza Wyoming.

También intentan descifrar qué intentaba decir un hombre que grita al oído a un policía: "Eso te lo hacen en un teatro de Pueblo Nuevo o el Rabal con las tetas al aire y es una performance de esas por las que Sandra paga 50 euros, pero lo hace este hombre y ya tiene el sambenito de salvaje", afirma la 'señora bien', que antes de irse dedica una poesía: "Las rosas son rojas, los antidisturbios azules, las feministas piojosas y los socialistas unos gandules".