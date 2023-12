A pocos días para el tradicional Sorteo de la Lotería Navidad, Isma Juárez visitaba la interminable cola de una de las administraciones más míticas, la de 'Doña Manolita' en pleno centro de Madrid. Allí preguntaba a las personas que aguardaban su turno si habían sido más afortunadas en el juego o el amor.

Además, el reportero de El Intermedio ha aprovechado la ocasión de estar grabando el reportaje para intentar llevarse un décimo: "Lo que no pienso es hacer la cola", afirma en el vídeo sobre estas líneas Isma, que decide tirar de recursos y aprovecharse de la buena voluntad de una mujer.

"¿Le puedo dar 20 euros y me saca un décimo usted?", le pide a una señora que está a punto de que le toque, pero que se niega en rotundo, a pesar de que el reportero le ofrece 2 euros extra. "Me he conseguido colar en los Grammy Latino y no consigo pasar la puerta de esta señora", comenta Isma, que finalmente consigue su objetivo y abraza a la mujer: "Me ha ahorrado cuatro horas de cola".