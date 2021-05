¿Saben tanto los jóvenes españoles de sus padres como creen? Pablo Ibarburu sale a a la calle para descubrirlo a través de un divertido test lleno de sencillas preguntas, pero, ¿serán capaces de acertarlas?

En el vídeo principal de esta noticia puedes ver la divertida reacción de un joven al descubrir a través de una llamada telefónica que algunas de las cosas que pensaba de sus padres no son verdad. Incluso, su madre no puede contener la risa con la confesión de su hijo sobre en qué pensaba que había trabajado su padre. "Qué bajón", confiesa al saber que no era verdad lo que creía.

Además, en el siguiente vídeo puedes ver el reportaje completo de Pablo Ibarburu. ¿Alguno de los hijos conseguirá el premio del mejor hijo? Y tú, ¿te sabrías estas preguntas?