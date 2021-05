La sociedad del siglo XXI es muy chocante: los jóvenes pueden jugar online con personas desconocidas que viven en otra punta del mundo y, sin embargo, no saber nada de las personas con las que conviven, sus padres. Para comprobarlo, Pablo Ibarburu sale a la calle y realiza un cuestionario a varios jóvenes con preguntas sobre sus progenitores. Al finalizar, deben llamar a uno de ellos para comprobar cuánto han acertado.

La primera, una chica, cuenta que "conoce poco a sus padres porque no les presta mucha atención", y, ciertamente, no sabe ni de qué color es el pelo de su padre. Otro chico cree conocer bastante a sus padres, uno de ellos músico y la otra actriz, y afortunadamente sabe cuándo nacieron y cuáles son sus gustos musicales. Ibarburu también entrevista a un joven va muy lanzado respondiendo a las preguntas pero que no acierta ni sobre dónde trabajan, pero sí que su padre es fan de 'Natos y Waor'.

Ibarburu consigue que un joven le mande un mensaje a su ex

Pablo Ibarburu sale a la calle para permitir a la gente que diga lo que piensa de San Valentín sin tapujos y sin identidad, tapados por una mascarilla.