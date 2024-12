Un joven explica cómo ahorra para ir de vacaciones: "En vez de tomarme la cerveza en el bar, la tomo en el chino"

Hace unos años, Thais Villas salió a la calle para descubrir si los españoles habían tenido que ahorrar durante el año para poder irse de vacaciones. Para ello, la reportera de El Intermedio acudió a un barrio rico y un barrio obrero. Una joven de barrio rico contó que se había ido al Puerto de Santa María y a Mallorca "15 días por el morro": "Para eso trabajo y tengo un año fuerte, para luego disfrutar, si tuviéramos que estar pensando en lo que gastamos...".

"Los españoles no ahorran", respondió la joven, que insistió: "Yo creo que la mentalidad española no es así, a mí me cuesta mucho ahorrar". Por su parte, un joven de un barrio obrero aseguró que había tenido que "ahorrar un poquito y tirar" un poco de su madre para poder irse de vacaciones: "Lo que me va dando mi madre, lo voy guardando y en vez de tomarme una cerveza en un bar, me la tomo en un chino".

