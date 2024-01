Andrea Ropero analiza las consecuencias de que Junts haya tumbado la ley de amnistía con el politólogo Nacho Corredor. El analista asegura que la formación independentista "sabe que tiene todavía unas semanas en el Congreso para seguir negociando, marcar posición y ver cómo reaccionan sus propios votantes".

"Probablemente Junts quiera visibilizar que, a diferencia de Esquerra, negocian las cosas de verdad, y son contundentes, y son los más puros", comenta con ironía Corredor en el vídeo sobre estas líneas, donde afirma que "el juego de la pureza llevó a cometer las mayores torpezas políticas de la última década en Cataluña".

El politólogo también apunta que "la opinión de Junts no es entendida por una gran parte del catalanismo" y que, de no ceder el PSOE y volver a votar en contra de la ley de amnistía, "tendría que explicarles a sus votantes cuál es su proyecto político para Cataluña, porque la independencia no es".

"Votaron a favor de la DUI y se fueron de Cataluña, no hicieron nada por intentarlo, no tenían nada previsto para el día después", explica Corredor, que afirma tajante que "Junts prefiere que no haya ley de amnistía si eso implica no salvar a los suyos". Sin embargo, considera que "acabará cediendo si no toman la decisión como espacio político de pasar a la irrelevancia".