El uso de las lenguas cooficiales en el Congreso ha generado un debate dentro del hemiciclo. Pero, ¿cuál es el sentir de los ciudadanos sobre este tema? Thais Villas vuelve a El Intermedio con 'Hablando se enciende la gente' para conocer qué piensan en la calle sobre este tema.

Varias personas manifiestan estar a favor del uso de las lenguas cooficiales. Como expone una de las personas a favor, "si los ciudadanos de una comunidad autónoma hablan en una lengua, ¿por qué no sus representantes pueden expresarse en esa lengua?". A esto, añaden, el enriquecimiento cultural que supone poder escuchar las diferentes lenguas del territorio en el Congreso. Además, otro ciudadano considera que el gasto en los famosos pinganillos tampoco supone un gasto tan elevado y, añade, "¿Cuánto cuestan las dietas de los que tienen piso y están cobrando?".

Thais también ha encontrado ciudadanos que no son muy partidarios ya que lo consideran "un gasto superfluo". Como ha expuesto una ciudadana, "necesitamos dinero para cosas más importantes". Y, sobre esto, considera que se ha utilizado como "una cortina de humo" que "esta funcionando muy bien". A esto, otra ciudadana de Barcelona, añade que "hay una lengua que, de momento, nos une; si nos entendemos de una forma, ¿por qué tenemos que hacer este esfuerzo?". A pesar de ello, no duda en afirmar que "es cultura, es información, pero no es el sitio". Por último, sobre si el uso de las lenguas ha venido para quedarse, indican que "lo que ha pasado ahora tiene más respuesta por las circunstancias actuales. Si el resultado de las elecciones hubiera sido otro no estaríamos hablando de esto".