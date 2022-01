Durante esta temporada de El Intermedio, Sandra Sabatés entrevistó en Mujer tenía que ser a mujeres fuertes con una dura y reivindicativa historia detrás afectadas por el machismo o los abusos sexuales. Es el caso de Camille Kouchner, quien descubrió que su hermano gemelo era víctima de abusos sexuales de su padrastro con tan solo 14 años.

La mujer afirmó que se dio cuenta de que algo no iba bien cuando tuvo sus propios hijos. Eso sí, hasta que su madre no murió no le llegó la posibilidad de hablar: "Me di cuenta de que era a ella a la que estaba protegiendo y no quería ver sufrir". En 2008 su propio hermano le contó a su madre que su marido había abusado de él desde niño.

"Nadie puso en duda la veracidad de los hechos", recuerda Camille, que aunque afirma que su madre no lo dudó, también reconocer que su progenitora no quiso saber más e invirtió las responsabilidades: "Para ella era más fácil creer que no había ningún drama". "No dio un vocabulario para que no creáramos un drama, que habíamos estudiado, teníamos familia e hijos", recordó Camille, que, incluso, confesó que su madre les preguntó por qué hacían de esas agresiones sexuales un drama cuando "no había habido ninguna consecuencia". Al haber pasado tantos años su padrastro, un reputado politólogo y eurodiputado socialista, no irá a la cárcel. Puedes ver su entrevista completa en el vídeo de arriba.