LA HISTORIA DE MARÍA MARTE, MUJER TENÍA QUE SER

La chef con dos estrellas Michelín María Marte cuenta a Sandra Sabatés en El Intermedio su historia desde que llegó a España y se puso a fregar platos hasta convertirse en una exitosa cocinera siete años después: "Me dieron la oportunidad con la condición de que no dejara de fregar platos". Además, lamenta el machismo en la cocina: "Un señor me preguntó quién era el chef porque era imposible que lo fuera una mujer".