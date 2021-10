La historia de la familia de Camille Kouchner, narrada ahora en 'La familia grande', un libro con el que ella ha querido romper el silencio, ha conmocionado a toda Francia. Se trata de una profesora universitaria que pertenece a una prestigiosa familia y que años después ha decidido contar los abusos sexuales que sufrió su hermano gemelo desde los 14 años por parte de su padrastro, un reputado politólogo y eurodiputado socialista.

Cuenta en Mujer tenía que ser que se dio cuenta de que no podía seguir guardando ese secreto familiar cuando ella misma se convirtió en madre. AL tener un hijo era incapaz de estar en la misma sala que su padrastro. Pero no fue entonces cuando contó la historia, sino que espero a que su madre muriese, porque, dice, no quería hacerla sufrir.

Sin embargo, como explica, cuando su hermano le contó lo que ocurrió durante su infancia su madre no lo puso en duda, pero "prefirió no saber e invirtió las responsabilidades. Para ella era mas fácil creer que no había ningún drama".

Ahora el caso ha prescrito, y además de poner el foco en el que estos casos de abusos a menores la mayoría de las veces no salen a la luz hasta pasados los 40 o los 50 años, Kouchner también quiere insistir en la necesidad de ayudar a las víctimas con un seguimiento psicológico: "Son víctimas de abuso físico, después victimas del silencio y victimas de la culpabilidad por parte del entorno", ha asegurado en la entrevista.

