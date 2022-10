El machismo no solo está presente en el Ejército o el fútbol, la guardia civil Silvia Gil manifestó las tremendas desigualdades que existen entre hombres y mujeres por el mero hecho de tener hijos: "El hombre no se queda embarazado y no tiene esa pérdida física".

Y no solo pérdida física... la filósofa Carolina del Olmo hablaba sobre la conciliación de trabajo e hijos asegurando que "todo gira en torno al dinero": "No me va mal porque tengo dinero, puedo tener una trabajadora doméstica, puedo tener excedencias, una jornada reducida". Dice que "es una situación injusta" y pide "un cambio social".

Lolita Chávez, líder indígena en Guatemala, se sentó con Sandra Sabatés para hablar sobre el machismo que se vive en su país y contra el que lucha: "Ahí es delito social que las mujeres miremos a los ojos, debemos tener la vista en el suelo".

Sandra Sabatés también ha entrevistado a mujeres que trabajan en televisión, como la modelo, directora de cine y actriz Mabel Lozano, quien habló sobre cómo se cosifica a la mujer en su medio: "Estaba en programa porque era guapa y alta, pero no me sentía explotada ni deshumanizada".

Pese a las dificultades, la sección de El Intermedio ha mostrado a mujeres que siguen adelante y se superan. Una de ellas es Soledad Gallego-Díaz que a sus 67 años ha hecho historia al convertirse en la primera mujer directora del periódico "El País" desde su fundación 1976: "Durante muchos años ha sido imposible colocar mujeres en niveles de dirección y en los sitios de opinión porque es donde se influye".

Ángeles Durán, la primera mujer en conseguir una cátedra de Sociología en España, también visitó El Intermedio para criticar la presión social que existe sobre las mujeres amas de casa: "Se me revuelven las tripas cuando se califica de inactiva a una mujer que cuida del hogar".

La piloto de motos Laia Sanz explica a Sandra Sabatés cómo se ha encontrado a lo largo de su carrera deportiva con el muro del machismo. "Cuando empecé, los niños lo veían como algo natural, son inocentes y no tienen maldad", asegura. Sin embargo, los peores eran los padres: "Que no te gane la niña, le decían a sus hijos".

Ana Bella Estévez cuenta a Sandra Sabatés su experiencia de violencia machista: "Después de 11 años se me ocurrió decirle que no quería que me siguiera pegando, a lo que él respondió: no chiquita, no. Tú nunca te vas a separar de mí porque lo nuestro es amor o muerte".

La política María Izquierdo, una de las 27 diputadas de la primera legislatura democrática en España, habla en El Intermedio sobre su experiencia siendo mujer y política en aquella época: "Me hice el compromiso personal de trabajar siempre en nombre de las mujeres".

Carmen Sarmiento habla con Sandra Sabatés en El Intermedio sobre cómo fue ser una de las primera corresponsales de guerra españolas y su lucha para poner voz a las mujeres de África y América Latina y añade que pese a que las mujeres tienen independencia "sigue habiendo una violencia institucional contra las mujeres y una violencia machista brutal".

La actriz Itziar Castro habla con Sandra Sabatés, en Mujer tenía que ser, sobre la 'gordofobia' y la brecha salarial en el mundo del cine. "Las mujeres tenemos que coger las riendas como en EEUU y empezar a producir y tomar lugares de poder, así podemos cambiar las cosas".

La pionera en investigación científica en España tras introducir la biología molecular, Margarita Salas, habla con Sandra Sabatés sobre la complejidad de ser mujer en un campo como la Ciencia: "El comienzo fue difícil". Además, habla sobre su pasión por la investigación, un trabajo que sigue haciendo incluso estando jubilada: "No me veo en casa sin investigar".