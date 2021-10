Patricia Sornosa es un humorista y, por su trabajo y por ser mujer, ha tenido que enfrentarse a numerosas escenas machistas a lo largo de su carrera. Sandra Sabatés consiguió entrevistarla para El Intermedio en 2018, cuando expresó en 'Mujer tenía que ser' sus reivindicaciones.

Y es que la cómica se rapó la cabeza hace cuatro años a modo de reivindicación: "Es clara. No te tengo que gustar. No estoy aquí para gustarte. Voy a decir lo que quiero decir y si no te gusta, lo siento. Me gustaría gustarle a todo el mundo, pero es una fantasía extraña", indicaba entonces.