Thais Villas salió a la calle la temporada pasada de El Intermedio para preguntar en la calle si los ciudadanos están a favor o en contra de que las mujeres enseñen sus pechos en sitios públicos, como playas y piscinas. ¿O daan tanto miedo como dice Rigoberta Bandini? "Además de ponerse morena el topless es una forma de reivindicación y empoderamiento", destacó Thais Villas durante el debate, en el que un joven afirmó que, "como hombre heterosexual", prefiere "verlas en otras situaciones" y no, por ejemplo, en la playa, donde dice que si sus amigas hacen topless él se ponía nervioso.

Pero para estos hombres que un topless les pone nervioso o les incomoda, otro grupo de gente que estaba en el debate respondió así: "El problema lo tiene él" o "a quien no le guste que no mire". Por otro lado, una mujer apareció amamantando en pleno debate a su bebé. "Es mi cuarto hijo y siempre digo que mi pecho forma parte del Patrimonio Nacional porque siempre voy con él fuera", destacó la joven, que reivindicó mostrar los pechos como los hombres: "Ellos si y yo no ¿por qué?".

