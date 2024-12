Una mujer, a Isma Juárez en el cementerio: "Una amiga quiere que esparzan sus cenizas en El Corte Inglés"

Isma Juárez visita un cementerio para participar en un tour que recorre el camposanto contando curiosidades sobre el mismo. Este tipo de visitas cada vez cuenta con más adeptos que visitan estos lugares para conocer un poco más la historia del lugar y de las personas que allí se encuentran.

El reportero charla con Carmen, una mujer que se ha decidido a realizar ese tour debido a que, anteriormente, participó en otro sobre las esculturas de ángeles que había en el cementerio. Isma quiere saber si ella tiene pensando qué hacer cuando fallezca. "Nos están diciendo 'nos vamos a morir'...", añade Isma.

Carmen, por el momento, no tiene nada pensado. Ella cuenta que tiene las cenizas de sus padres en una casa de campo. "Durante cuatro o cinco días tuve las cenizas de mi madre en casa y no me gustó la experiencia", explica. "Me has dejado loco", responde Isma.

"Tengo una amiga que dice que quiere que la incineren y que esparzan sus cenizas en El Corte Inglés, donde más feliz es ella", desvela a Juárez. El reportero se interesa por saber en qué planta concreta quiere estar su amiga. "En la de señoras, está claro", explica Carmen.