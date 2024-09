Thais Villas regresa con una nueva entrega de 'Hablando se enciende la gente', su sección sobre debate en El Intermedio. Esta vez, la reportera sale a la calle para preguntar a los ciudadanos sobre la migración. ¿Creen que hay un problema? Una mujer afirma que "en Canarias y Ceuta están muy tensionados porque no paran de llegar y no hay sitio, pero si lo repartiéramos entre todos sería otro tema". "Son necesarios porque hacen falta puestos de trabajo que se cubran y que no se están cubriendo y cotizan", insiste la mujer.

Además, Thais Villas da una dato de una encuesta de 'La Vanguardia', que afirma que la inmigración ha ascendido al cuarto lugar entre las preocupaciones de los españoles. "Yo creo que nos lo están vendiendo un poco, porque yo no me acuesto pensando en qué problema hay con la inmigración", asegura la mujer. Por su parte, otra mujer cree que a los inmigrantes se les debe "dar una oportunidad, un trabajo, una casa, algo", sin embargo, destaca una condición contundente: "pero como no cumplan, a su país".

Por último, otra mujer defiende la inmigración asegurando que esa gente le da "muchísima lástima porque una madre para mandar a su hijo al mar tiene que estar desesperada". "Además, esa gente hace trabajos que nosotros no queremos hacer", añade la mujer, que, cuenta que su hija está trabajando en Islas Caimán: "Me gustaría que a ella no la trataran allí como tratamos aquí muchas veces a los migrantes".