En la temporada pasada de El Intermedio, Thais Villas salió a la calle en su sección 'Hablando se enciende la gente' para abrir un auténtico "debate de barra de bar": "¿Están los ciudadanos a favor de acortar el horario de la hostelería o están a favor de la libertad horaria? Un hombre defendió limitar el horario porque afirmaba que mucha gente salía "por la puerta dando voces" y él vivía en un primero: "Arrastran las sillas y se mean hasta en la puerta".

Un comentario que una mujer respondió rotunda en el debate: "Si estás borracho y eres un maleducado, es que lo eres y no hay más". Sin embargo, el hombre insistió en que "el que está cenando a las 2:00 horas no está tomando una manzanilla". Por su parte, otro hombre se acordó de los trabajadores de la hostelería: "Eso de que sea todo libre y no haya regulación impone que al final sea el poderoso, el empresario, el que impone una serie de condiciones a la gente que está trabajando".

Y es que el hombre afirmó que los trabajadores "no son libres" de terminar a su hora: "Los camareros tienen una vida y debe haber una regulación donde a partir de una hora todo no puede ser". Una opinión con la que los dos bandos estaban de acuerdo. Y es que tanto los que estaban a favor de la limitación horaria como los que no señalaban que lo importante era que los trabajadores de la hostelería tuvieran un horario con el que pudieran conciliar y que estuviera bien pagado.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.