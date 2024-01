Termina la Navidad y comienzan los días de devolver regalos. Isma Juárez ha salido a la calle para preguntar a los españoles qué presentes han decido cambiar por algo que realmente les guste. Así ha conocido a una mujer que ha decidido cambiar el bolso que le había regalado su hija y que asegura que "a mi la mayoría de cosas que me regalan no me gustan".

Otro hombre afirma en el vídeo sobre estas líneas que no han sido los Reyes quienes se han equivocado: "No son ellos, soy yo, son peticiones mías", comenta el entrevistado, que una vez sabe lo que han costado admite que "ha sido más de lo que yo pensaba". Una pareja le explica que han ido a devolver una camiseta que le había regalado la suegra a él "por la talla", si bien confiesa que no había y que lo ha cambiado por otra cosa.

Una señora de nombre Reyes tiene otra filosofía: "A los regalos no se le pueden poner pegas, ni descambiar", apunta con rotundidad esta mujer que destaca que tiene diez nietos y que no devolvería a ninguno. "Cuñao sí, pero nietos no", afirma. También ha coincidido con Nuria, una mujer de la que el reportero destaca un "aura que hace que me sienta bien" y a la que ofrece intercambiar sus regalos. "Ahora mismo", le responde ella sin tan siquiera saber de qué se trata.