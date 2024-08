En una temporada pasada de El Intermedio, Thais Villas se desplazó hasta un barrio rico y un barrio obrero para averiguar si disfrutaban sus vacaciones de verano de forma diferente. Un vecino de barrio rico afirmó que se había ido 12 días a Marbella y que en octubre haría un viaje por Japón o Birmania. Además, el señor afirmó que se gastó en total unos 3.000 euros. Por su lado, una mujer de barrio obrero explicó que se había ido al Mar Menor porque no tenía otro sitio al que ir: "Allí tiene mi madre una casa".

"Quisiera, como todos los años, cambiar de destino e irme a un hotel porque en casa de mi madre cocino, friego, lavas... todo igual, pero cambias de casa", lamentó la mujer, que, no obstante, sí reconoció que se gastó unos 100 euros porque la comida se la pagó su madre.

Por otro lado, una mujer de barrio rico contó que se había ido al Puerto de Santa María y a Mallorca "15 días por el morro" mientras que un vecino de barrio obrero explicó que se había ido 5 días a su casa del pueblo. "No puedo ni una semana entera por la economía, es lo que hay, no se puede más", aseguró el chico. Por su parte, una mujer de barrio obrero explicó que se había ido 12 días a la Manga, en Murcia: "A donde los pobres". "No fui a Puerto Banús", insistió la mujer.

Por otro lado, una mujer de barrio rico contó que no tenía necesidad de ahorrar en invierno para irse de vacaciones en verano: "Gracias a dios no, mis pequeños ahorros de cuando trabajaba y mi jubilación me permiten vivir modestamente pero sin necesidad de agobios y sin tener que ahorrar para las vacaciones". Por otro lado, una chica del mismo barrio aseguró que "los españoles no ahorran": "Yo creo que la mentalidad española no es así, a mí me cuesta mucho ahorrar". "Para eso trabajo y tengo un año fuerte, para luego disfrutar, si tuviéramos que estar pensando en lo que gastamos...", explicó la joven.

Por último, en el barrio obrero una mujer aseguró que tuvo que ahorrar para poder irse de vacaciones: "Luego tienes que dejar las cosas pagadas como la luz, la comunidad...". "Si te quieres ir te tienes que quitar de otras cosas", destacó la mujer, que insistió: "Tienes que estar jodiéndote para poder darte un baño en la playa". Por su parte, un hombre del mismo barrio aseguró que además de ahorrar tuvo que "tirar un poquito de mamá": "Lo que me va dando mi madre lo voy guardando. En vez de tomarme una cerveza en un bar, me la tomo en un chino".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.