En una temporada de hace años de El Intermedio, Thais Villas acudió a un barrio rico y un barrio obrero para hablar con sus vecinas sobre moda. ¿Cuál es la prenda más cara que llevan puesta?, ¿y la más barata? Una mujer de barrio rico mostró a Thais Villas su abrigo, que le había costado unos 4.000 euros. Además, la mujer definió su estilo de ropa como "casual": "Este es un look totalmente habitual en mí".

Por su parte, una mujer de barrio obrero explicó que se había puesto lo que tenía "para andar por casa": "Como estaba por casa me he puesto el cacharro esto que tengo encima y he salido pitando". "Yo con lo que me encuentro cómoda y limpia y ya está", insistió la mujer de barrio obrero en el vídeo principal de esta noticia, donde otra mujer del mismo barrio definió su estilo como "caótico". "Un día malo lo tiene cualquiera y muchísimos malos, más todavía", afirmó la señora a Thais Villas, que le preguntó si consideraba que ese había sido un día malo: "Un día malísimo, ha sido tremendo".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.