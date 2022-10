Andrea Ropero charla en El Intermedio con Encarni y su hijo Marc, un niño trans. "En el verano de 2021 empecé a dudar y en enero se lo dije a mis padres y conocidos", explica Marc, que cuenta la reacción de sus padres cuando les dijo que era un niño y no una niña: "Ellos me apoyan siempre porque no es nada malo". Pero, ¿qué ha sido lo más complicado para sus padres? "El principio", explica Encarni, que destaca que por muy "abiertos de mente" que fueran no tenían información: "Una noticia así te llega de sopetón y no sabemos dónde acudir ni qué hacer".

Además, Marc recuerda cómo se lo contó a sus amigos: "A algunos compañeros de clase les costó entenderlo, pero a la mayoría siempre lo han entendido y han usado desde el principio los pronombres y el nombre que me correspondía". Eso sí, Marc recuerda que ha tenido algún problema con algún compañero de clase, pero que la situación ha cambiado: "Han aprendido a tratarme bien". Una situación que ha ayudado a Marc a vivir más tranquilo y que se ve reflejado en sus notas: "Mis notas han mejorado, antes no me centraba y no sabía por qué era, ahora que he descubierto que me siento chico estoy mucho más tranquilo y feliz que antes".