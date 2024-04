La aprobación en el Congreso de los Diputados, con el sí de todos los partidos menos Vox, de la ILP que propone la regularización de cientos de miles de migrantes, alivia la situación de muchas personas en situación irregular en nuestro país, que corren el riesgo, en una proporción tres veces más alta de los nacionales, de caer en la exclusión social severa.

El Intermedio ha preguntado a algunos de ellos, que han relatado en el vídeo sobre estas líneas cómo es su complicada situación. "Sin papeles aquí no eres nada", afirma José, de Venezuela, que explica las dificultades a la hora de encontrar vivienda o empleo. Afirma que ha trabajado en empresas que aprovechan la situación irregular de los migrantes para "ponerte a trabajar hasta 16 horas": "Entras a las 8 de la mañana y un día me tocó trabajar hasta la 1", comenta.

Gloria, de Nicaragua, lleva en España casi cinco años. A pesar de ello, asegura que "estoy sin papeles todavía". Cuenta que ha tenido trabajos "de boca en boca", si bien señala que "eso se va acabando y no tengo oportunidad de irme a una agencia porque no tengo documentación". "He tenido buenos trabajos, pero cuando les pido que me hagan un precontrato, siempre me han dicho que no porque como no tienes documentación, te pagan menos". "Yo quiero pagar mi Seguridad Social, gana el país y gano yo", concluye.

Gilbert, de Venezuela, incide en la dificultad de encontrar trabajo, pues en sectores como la albañilería "te explotan y no vale la pena, porque arriesgas tu salud, y mientras no tengas un seguro o una tarjeta sanitaria, es jugártela". En su caso, señala que lo más duro es encontrar vivienda: "Tienes que buscar habitaciones y tener suerte de que el que te está subarrendando no se pase de listo y tengas buena convivencia, porque si no vas a vivir como un nómada". "Uno tiene necesidad y hay personas que se aprovechan", afirma.