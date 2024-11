Es habitual que cuando alguien cumple años se le de un obsequio. Pero, ¿son diferentes los regalos de las personas que viven en un barrio rico de los de las personas de un barrio obrero? La reportera le pregunta a un hombre de barrio obrero cuál ha sido su regalo más especial. Él responde que uno de sus hijos le pagó la cena. Su mujer parece que se enfada un poco ya que su marido no recuerda cuál fue su regalo. "Un pantalón", desvela ella. El señor se justifica: "Me he clavado".

Una mujer de barrio rico cuenta que en su cumpleaños le regalaron una comida en un restaurante sensorial, unas deportivas, un anillo, un visón su madre y su marido "un poquito de bótox". "No le había notado nada, ¿dónde se lo ha puesto?", pregunta Thais. "Todavía no lo he usado... mi marido me está tirando señales", responde la chica. "Javier, no me vuelvas a regalar bótox", dice a cámara.

Una mujer de barrio obrero explica que le regalaron un jersey, bollos, "que me gustan mucho". "Una vez se le ocurrió a mi marido traerme ropa de lencería y, la verdad, no me gustó nada", desvela. "Parecía de tienda baratilla y rascaba todo... no me lo he puesto nunca", añade.

La mujer explica que ella prefiere los pequeños detalles. "Es donde se demuestra que verdaderamente te quieren", argumenta. "Por ejemplo que me saquen la basura, que me diga 'te lavo los platos' o que me diga '¿quieres que te traiga el desayuno a la cama?'", concluye.