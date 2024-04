El personaje de día es Luis Rubiales, que esta mañana llegaba España procedente de República Dominicana. El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol ha adelantado su vuelta después de que la UCO registrase su domicilio en el país caribeño. Su llegada ha generado una gran expectación en el Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, donde, además, se ha producido una divertida escena.

Como cuenta Dani Mateo, la prensa casi ha confundido a Rubiales con otro señor. "Cientos de periodistas esperaban ansioso la llegada de Rubiales en el aeropuerto de Madrid cuando, de repente, apareció, aparentemente, un clon de Rubiales", explica el colaborador.

La prensa se volvía loca aunque, enseguida, el hombre confirmó que no era el expresidente de la RFEF. "¡Qué injusto!", argumenta Dani Mateo, y decide afear la reacción de la prensa: "Señores de la prensa, ¿qué pasa... visto un calvo vistos todos?". "No todos los calvos son iguales, hay calvos altos, bajos, calvos no acusados de blanqueo de capitales...", añade.