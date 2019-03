Thais Villas, a Antonio Baños: "¿Por qué nunca te insinuaste? ¿Nos faltaron copas?"

LA COLABORADORA FORMULA LA ÚLTIMA PREGUNTA

El candidato de CUP, Antonio Baños, permite que Thais Villas haga la última pregunta de la entrevista en 'El Intermedio'. Desde París, Thais comenta que, aunque se conocen desde hace mucho, no entiende por qué el político no se insinuó. Antonio Baños también lamenta la oportunidad perdida, pero confirma que él lo intentó, pero la colaboradora de 'El Intermedio' "no lo notó".