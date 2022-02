Josep Borrell acudió al plató de El Intermedio para hacer un análisis del enfrentamiento entre Rusia y Ucrania junto a Sandra Sabatés y El Gran Wyoming. Además de destacar que Europa se enfrenta a la "peor crisis desde que hace 30 años desapareció la URSS" y considerar como "alarmante" el movimiento de tropas rusas en la frontera con Ucrania al señalar que "nadie acumula 140.000 soldados para pasearse", el jefe de la diplomacia europea también ha hablado de las posibles consecuencias que tendría para el país gobernado por Vladimir Putin de producirse una agresión a su país vecino.

En este sentido, el ex ministro de Exteriores se refirió a cuestiones financieras como la principal (y, a su juicio, más eficaz) represalia que podrían tomar Europa y Estados Unidos, por delante de los bombardeos. "Que no se enteren, que si no van a bajar las acciones de la industria de armamento", comentaba Wyoming, a lo que Borrell contestó que "de momento, a esa industria no le va mal, porque con las guerras que tenemos en el mundo en que vivimos, tienen la cartera de pedida llena". Preguntado por Sandra Sabatés sobre si considera a Putin un negociador fiable, Borrell considera al dirigente ruso "un líder con un gran sentido de la oportunidad", entre otras cualidades que destaca en el vídeo sobre estas líneas.

