Iñaki Urdangarin y la infante Cristina han interrumpido su relación matrimonial, pero ¿a qué suena esto a los españoles? El Intermedio sale a la calle para descubrirlo. "A mí me suena a cuernos, no se interrumpe, o se deja o no", destaca una mujer mientras que un ciudadano afirma que "ya se han cansado".

Pero, ¿cuál es la peor excusa que le han puesto a los españoles?, ¿y las que ellos han puesto? "Ha sido un poco Urdangarin, se me quedó cara de infanta", desvela una joven. Puedes descubrir más historias en el vídeo principal de esta noticia.

La historia de la infanta Cristina y Urdangarin

Cristina Gallego manda un mensaje en este vídeo a la infanta Cristina tras las fotos de Urdangarin con otra mujer: "Solo tienes que hacer lo que hacías en el Instituto Nóos, no enterarte de nada y firmar lo que te pase tu marido, el divorcio".