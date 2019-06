La crítica de Wyoming a los medios que hablan de Alberto Rodríguez como 'El Rastas': "No veo titulares hablando de Pedro, 'El Guapo'"

Sandra Sabatés recuerda cómo recibieron en el Congreso a Alberto Rodríguez, el diputado de Podemos. "Si lleva las rastas limpias para que no me pegue un piojo me da igual", señaló Celia Villalobos.

Un comentario que, para El Gran Wyoming, es "rancio y antiguo, con lo moderna que es para otras cosas".

Desde aquel día, Alberto Rodríguez empezó a ser más conocido como 'El Rastas', un mote que han utilizado algunos medios de comunicación para referirse al nuevo secretario de Comunicación de Podemos.

"Un poco de corrección, basta con llamarle Alberto Rodríguez a secas. A ningún otro diputado se le llama por su mote. No veo titulares hablando de Pedro, 'El Guapo'; Pablo, 'El Estudioso'; o Gabriel, 'El Chatarras'".