El Intermedio conecta con Ana Pastor, desde el plató donde se celebrará 'El Debat', el último encuentro entre las formaciones que se presenta a las elecciones de Cataluña. El espacio deja aluciando a Wyoming, pero no es en lo único en lo que repara el presentador, que se fija en el romántico mensaje de la camiseta de Pastor.

"Para mí cualquier lugar es mi casa si eres tú quien abre la puerta", reza la camiseta. El Gran Wyoming no se resiste a bromear: "Me encanta. A mí me pasa eso, cada vez que abro una puerta hay un 50% de probabilidades de que sea mía", dice Wyoming, que quiere hacerse con una camiseta igual. Además de desear suerte a la presentadora, agradece de parte del equipo el que puedan tener un fin de semana de cuatro días.

Además, la periodista explica en este vídeo todos los detalles de 'El Debat' como cuándo se quitarán las mascarillas los políticos.