Ya no hay estado de alarma. Tras finalizar esta medida y suprimirse los cierres perimetrales, El Intermedio ha salido a la calle para plantear a los españoles una pregunta inesperada: qué lugares no visitarán y a quién prefieren no ver aunque ahora esté permitido.

Las respuestas son de lo más variopintas: más de uno no quiere volver al pueblo ni a destinos turísticos que les decepcionaron en el pasado. Pero aún más claro tienen a quienes van a evitar ver: desde la tía Amanda, "que no se calla ni debajo del agua", a hermanas pesadas. Puedes ver todo lo que han respondido en el vídeo principal de esta noticia.

El mensaje de Wyoming a Pedro Sánchez

Lo cierto es que las primeras horas sin estado de alarma dejaron imágenes de aglomeraciones, fiestas en la calle y comportamientos irresponsables en diversos puntos de España. El Gran Wyoming ha lanzado un mensaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras afirmar que "el estado de alarma es el pasado". Puedes verlo aquí: