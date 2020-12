El equipo de El Intermedio ha preparado un brindis para despedir este 2020, pero El Gran Wyoming ha organizado por su cuenta una sorpresa: dejarles encerrados hasta el próximo enero, cuando acaben las fiestas. Esta decisión no ha gustado a ninguno de los reporteros. "Pensaba que no había un encierro peor que el de marzo, estoy digiriendo todo esto", reconoce Andrea Ropero.

A pesar de todo, Sandra Sabatés se ha animado a desear felices fiestas: "Tenemos que sentirnos orgullosos de estar logrando capeando el temporal. Eso sí, no echemos todo por tierra y continuemos comportándonos con responsabilidad". Y mientras todos brinda, un bombero irrumpe en el plató al rescate de los componentes del equipo que habían sido "secuestrados" por El Gran Wyoming.

No solo El Intermedio al completo ha querido despedir este año, también algunos españoles que han tenido la oportunidad de decir adiós a este año confesando lo "bueno" que les deja. "Me he quedado soltera", ha contado una de ellas.