En el vídeo que ilustra estas líneas, El Gran Wyoming y Dani Mateo se convertían en papa y monaguillo, respectivamente, de la "Iglesia Aznariana", donde rezaban al "dios Aznar" -eso sí, "en el nombre del pádel, del pijo y del espíritu rancio"- y analizaban el contenido de un "sermón" del expresidente del Gobierno.

Una intervención en la que este se oponía a la exhumación de Franco, lo que llevaba al 'papa Wyoming' y al 'monaguillo Mateo' a entonar una canción de misa al ritmo de 'Alabaré', aunque con la letra algo cambiada: "No cavaré, no cavaré, la tumba de este dictador". Pero no es su única canción de misa especialmente dedicada a la 'deidad aznariana', tal y como puedes ver en el vídeo que ilustra estas líneas.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.