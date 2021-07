El Gran Wyoming se mete en la piel de Luis Bárcenas para presentar una nueva entrega del 'Cantar del Mío Luis'. Esta vez lo hace para reprochar a Sergio Ríos, el que fue su chófer y hombre de confianza, la traición que le hizo al espiarle.

"Me rodean los traidores con sus engaños sombríos. El ultimo en dar la cara es uno al que llaman Ríos. Si judas vendió al señor tras aquella ultima cena, a mí Ríos me vendió y sin la barriga llena. Me llevaba a todas partes, pero tenía el B1 en traición y malas artes. Se ganó mi confianza, por eso es tan grande el chasco. Me cantaba 'Taburete' cuando estaba en un atasco", ha narrado.

