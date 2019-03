Antonio Gómez Ortega: "Las preferentes fueron una estafa total"

RECORDAMOS LA ENTREVISTA DE GONZO

'The very best of El Intermedio' recuerda la entrevista de Gonzo al exdirector de la sucursal de Linares de Caja Madrid, Antonio Gómez Ortega, quien perdió su puesto de trabajo en 2007. Fue despido por aconsejar a sus clientes que no entraran en el mercado de las preferentes. Entonces, decidió enviar un email a Miguel Blesa al que conocía personalmente suplicando que no le despidieran. Blesa no contestó y Antonio sacó sus propias conclusiones.