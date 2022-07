Thais Villas descubría la 'Cara B' de María Jesús Montero en una entrevista donde la ministra de Hacienda revelaba su lado más personal, como los motivos que la llevaron a cambiar su carrera de Medicina por los números o cómo es su vida privada en Madrid: "No tengo ocio, es uno de los problemas que tengo que resolver", afirmaba.

"Nadie me lleva por el 'underground'", comentaba la ministra a Thais a la vez que desvelaba una vocación frustrada: "No me hubiera importado poner un mercadillo". En esta animada charla, Montero compartía otra de sus grandes pasiones, la bicicleta: "Me han robado seis o siete bicis", confesaba a Thais antes de compartir pedaladas y desvelar otras aficiones 'ocultas'. Puedes ver este momento en el vídeo sobre estas líneas.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.