María Galiana, a Sandra Sabatés: "Me parece una barbaridad decir 'yo ya no puedo'"

El Intermedio recuerda la entrevista de Sandra Sabatés a María Galiana, dentro de su sección 'Mujer tenia que ser'. La actriz, como afirmaba Sabatés, "es una actriz que despierta una gran admiración" y es "todo un referente dentro una generación de mujeres realmente admirables".

Galiana comentaba que su fuerza y compromiso provienen de su vitalidad. "No soy emprendedora, no soy una mujer de acción, soy más bien de aguante", confesaba, "soy una trabajadora, me gusta trabajar". Durante décadas, la actriz fue profesora de instituto. Para ella, su parte preferida era poder comunicar. "La enseñanza es comunicación", indicaba a Sabatés, "y, sobre todo, conseguir que los alumnos se formen intelectualmente, que aprendan a pensar".

La actriz ha triunfado tanto en el cine como en el teatro y la televisión y, como afirmaba, a ella le gusta "actuar en televisión, cine, teatro y lo que sea". "El actor o actriz deberíamos de tener todas las posibilidades, de servir para todo", añadía. Sandra le planteaba también como, actualmente, "están brillando los trabajos de nuevas realizadoras y mujeres guionista". La actriz aseguraba notarlo "desde dentro" y consideraba como "fundamental" que "haya, por lo menos, un tono de igualdad".

"Durante muchísimo tiempo las mujeres hemos estado totalmente alienadas del cine porque estábamos alienadas de la sociedad", reflexionaba, "he tenido muchos papeles secundarios pero he oscilado entre asistenta y dueña de burdel". Sabatés afirmaba que Galiana era "el mejor ejemplo de que cualquier momento es bueno para tener una nueva aventura vital". "Eso sí que es verdad", respondía la actriz, "me parece una barbaridad decir 'yo ya no puedo'".

"Si realmente no puedes, no puedes", añadía, "hay que vencer los miedos porque llega un momento en que tú tienes que pensar ya, con la edad, voy a inventar algo para no caerme". "Hay que levantarse cada vez que uno pueda", afirmaba. María explicaba que no se planteaba jubilarse ya que para ella seguir en activo significaba vivir. "Supone no haber renunciado a las cosas de la vida", concluía.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.