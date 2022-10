Cuando Mar Cabra estaba en la cima de su carrera como periodista, tras ganar el Premio Pulitzer por su investigación de los 'Papeles de Panamá', afirma que "estaba en uno de los puntos más bajos a nivel personal. Me encontraba agotada física y emocionalmente". Es lo que se conoce como 'Síndrome del trabajador quemado', que se manifiesta cuando el estrés se vuelve crónico y que está muy relacionado con la hiperconectividad de hoy en día.

La periodista cuenta en esta entrevista con Andrea Ropero cómo ha sido su experiencia con este problema relacionado con la salud mental. De este modo, recuerda que "mi cuerpo me fue dando señales, pero no le di tanta atención como debería" y explica cómo tras una conferencia en Filipinas "acabé en el hospital con un dolor que no podía y salí de él sin un ovario", a lo que siguió un problema de tiroides: "¿Paré en aquel momento? No", comenta Cabra, que asegura que tras publicar la investigación de los 'Papeles de Panamá' "se bajó la adrenalina que tenía en el cuerpo y me sentía agotada".

Mar Cabra relaciona esta dolencia con la hiperconectividad, pues debido a su trabajo "he llegado a estar conectada al teléfono móvil desde que abría los ojos en la cama hasta que los cerraba al final del día". Finalmente afirma que "dejé mi trabajo porque no podía más". Ahora pone límites al móvil, el ordenador y las redes sociales con una serie de técnicas que explica en el vídeo sobre estas líneas, donde también recuerda a quien pueda sufrir este síndrome que "no está solo" y manda un mensaje a las empresas: "Cuiden de su gente, porque si no se van a caer por el camino".