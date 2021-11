Manuel Burque planteó esta pregunta a varios españoles: "¿Es usted racista?". Estas fueron sus declaraciones al respecto.

"Los españoles cuando emigramos a Alemania, nos hacían hasta exámenes de salud. Aquí también es verdad que vienen huyendo de lo peor", comentaba un hombre. "Se piensan que aquí regalan las cosas, el migrante tiene ayudas por aquí, ayudas por allí, al español le piden muchos más requisitos que al extranjero", comentaba una mujer.

"Si no hay puerto que acoja a los migrantes estamos en la inhumanidad absoluta", explicaba un hombre, refiriéndose a la llegada del barco Aquarius. Pero no todos siguieron esta línea, un joven afirmaba que "si no somos capaces de ayudarnos a nosotros mismos, cómo vamos a ayudar a esa cantidad de personas".

