Dani Mateo se queda pillado cuando tiene que hablar sobre el Plan de Respuesta a la Guerra de Ucrania. "Yo el único plan que conozco es el que tengo este finde, que me voy de casa rural", comenta agobiado porque no sabe cómo continuar con el programa. Es entonces cuando recuerda el consejo de El Gran Wyoming por si algún día falta y no puede presentar El Intermedio: "Te he dejado un libro con las instrucciones para presentar".

En el vídeo principal de la noticia te mostramos cómo Dani Mateo tiene que tirar del 'Manual de presentador de El Intermedio para dummies' que le ha dejado Wyoming al catalán para salir del paso en estos casos. Algunos de sus trucos van desde pasar la palabra a Sandra Sabatés poniendo "voz interesante", hasta cantar si "no comprende nada". ¡Dale al play y no te pierdas sus sabios consejos!