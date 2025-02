'Luis Rubiales' se baja los pantalones en pleno directo de El Intermedio: "Para aliado, el que tengo aquí colgado"

'Luis Rubiales' (interpretado por Raúl Pérez) se baja los pantalones en el pico de la mesa de El Intermedio, el lugar donde Sandra Sabatés realiza sus aplaudidas reflexiones. Muchas de ellas, contra el machismo. "Gayumbos morados, para apoyar al movimiento feminista y porque soy un aliado, aunque para aliado, el que tengo aquí colgado", destaca 'Luis Rubiales'.

Una actitud que indigna a Sandra Sabatés, quien decide echarlo de la mesa: "Quiero mi pico". "Si ya sabía yo que tu boca decía que no pero tus ojos que sí", responde 'Rubiales' a la periodista, que le deja las cosas claras: "Que no, que yo hablo del pico de la mesa, que nosotros aquí no decimos estupideces". "Sandra, ni chata, ni rubia. Le voy a pedir que se marche ya, por favor, y podemos desinfectar la zona". "Venga, aligerando", insiste la presentadora de El Intermedio en el vídeo principal de esta noticia.