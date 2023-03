El Gran Wyoming presenta en el plató de El Intermedio a Thais Villas, quien ha charlado con varios diputados sobre la moción de censura de Vox a Pedro Sánchez: "Nos falta por conocer el análisis de alguien que tiene una mirada diferente de la actualidad y, parece que de mí también", destaca El Gran Wyoming al presentar a Thais Villas, que llega "vestida para matar".

"¿Por qué me miras así de raro?", pregunta el presentador a su compañera, que confiesa en directo: "Viéndote desde aquí estoy pensando que tu perfil bueno es el otro". "No, ya te digo que no, por aquí es peor", contesta entre risas Sandra Sabatés, colocada al otro lado de Wyoming.

"Hija mía, qué voluntad tienes tantos años", continua Thais Villas lanzando dardos a Wyoming, que solo puede decir: "Me atacan por la izquierda y la derecha, ya sé lo que siente Feijóo". Puedes ver el cómico momento al completo en el vídeo principal de esta noticia.